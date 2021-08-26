В Челябинской области в вузах откроют мобильные пункты вакцинации от коронавируса

В Челябинской области вакцинация студентов от коронавируса будет добровольной. Для этого в вузах региона будут открыты мобильные пункты. Власти области разрабатывают методы, чтобы мотивировать студенческое сообщество поставить прививку. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Обучение в вузах с 1 сентября начнется в очном формате. Сейчас в регионе привито только 9 тыс. студентов. Власти рекомендует поставить прививку тем, кто заселяется в общежитие. При этом это решение остается за студентами, поскольку вакцинация добровольная.

"Никто не отменял добровольность вакцинации даже при заселении в общежитие. Будем ребятам разъяснять и рекомендовать вакцинацию", - подчеркнула она.

При этом в регионе в сентябре ожидается рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Этому будет способствовать выход детей в организованные коллективы и погодные условия.