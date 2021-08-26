Журналисты Совета Европы раскритиковали Украину за преследование неугодных СМИ

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов заявила, что блокировка на Украине популярного, но неугодного режиму издания "Страна" представляет угрозу свободе СМИ.

В заявлении также отмечается, что внесудебное блокирование неугодных СМИ - это фактически лишение гарантий независимости прессы.

Напомним, Украина ввела санкции против своего же гражданина Игоря Гужвы и заблокировала сайт "Страны", главным редактором которого он является.

Издание является одним из трех крупнейших интернет-сайтов Украины по метрике SimilarWeb и единственным крупным сайтом, который несет повестку, альтернативную повестке правящего режима.

В ОБСЕ блокировку прокомментировали уже более мягко. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро сказала, что страна "имеет законное право на защиту своей национальной безопасности", но должна найти "сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ" и сохранить плюрализм мнений. То есть немного пожурила Киев, дав понять, что никаких последствий это иметь не будет.

США еще зимой открыто поддержали Киев в расправе с неугодными СМИ.

