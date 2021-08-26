В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации от COVID-19

Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности — после 22 недель, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина.

При этом лучше всего вакцинироваться заблаговременно, на этапе планирования беременности.

Долгушина подчеркнула, что вакцинация необходима, так как ковид увеличивает риск акушерских осложнений и материнской смертности, передает РИА Новости.

Ранее Минздрав разработал новые временные рекомендации по ковид-вакцинации взрослого населения с учетом опыта вакцинации беременных и лиц с онкологическими заболеваниями. Так, проводить вакцинацию беременных "Спутником V" советуют, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.