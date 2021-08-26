В Челябинской области остается неблагополучной ситуация по коронавирусу и ОРВИ

В Челябинской области остается неблагополучной ситуация по коронавирусу и ОРВИ. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

За 33 неделю показатель по ОРВИ составил 65,2 и на 10 тыс. населения, что соответствует уровню прошлой недели.

"Это свидетельствует о том, что мы не растём, но и значительного снижения не видим по ОРВИ. Рост заболеваемости по ОРВИ был замечен среди детского населения на 5%, а среди взрослого населения отмечено снижение на 3%", - подчеркнула она.

Основную заболеваемость по коронавирусу дают четыре города – Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. В целом они дают 63% заболевших. В регионе 92% случаев заболевания коронавирусом приходится на взрослое население. Рост отмечается в возрастной категории 30 – 49 лет на 5% и на 19% среди лиц старше 65 лет. При этомзаболеваемость снижается у детей и подростков.

В структуре коронавируса на прошлой неделе увеличился удельный вес пневмоний на 24%. Отмечено увеличение внебольничных пневмоний на 5% и ОРВИ-ковид на 68%. Снизились бессимптомные формы на 7%.

При этом большинство заболевших это те, кто посещали места общего пользования и общественный транспорт.

При этом отмечается снижение заболеваемости среди медработников в 2,2 раза. В настоящий момент медики вакцинированы на 95%.