26 Августа 2021
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Экономика В России
мусорная реформа, пенсионеры (2020) | Фото: Накануне.RU

Разовые выплаты пенсионерам и военным будут из ненефтегазовых дополнительных доходов - ЦБ

Одноразовые выплаты пенсионерам и военным, анонсированные Владимиром Путиным, будут вестись за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, заявили в Банке России.

Регулятор сообщил, что эти выплаты не повлияют на монетарную политику ЦБ.

"Единовременные выплаты, объявленные президентом, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. <…> Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП", - цитирует ТАСС пресс-службу ЦБ.

При этом в Центробанке не исключили, что рост цен может "перераспределиться" между отдельными месяцами – в зависимости от скорости использования выплат на потребительские расходы.

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Теги: единовременные выплаты, ненефтегазовые доходы, цб



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