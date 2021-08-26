Предполагаемый убийца девочки в Тюмени рассказал, как связал ее и изнасиловал, а труп хранил в холодильнике

В СКР раскрыли подробности о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного. Ему планируется предъявить обвинение в изнасиловании и убийстве Насти М. Следствие ходатайствует о заключении Бережного под стражу.

По данным следствия, Бережной 30 июня изнасиловал и убил девочку. Во время допроса мужчина признался в содеянном. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Труп убитой девочки подозреваемый хранил в холодильнике несколько дней.

"С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления, 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий", - говорится в сообщении СКР.

Следователи также подтвердили информацию о том, что Бережной ранее проходил службу в органах внутренних дел. В 2008-2011 г. он работал помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 г. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей.

Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки. По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий.

В отношении руководителя СК России по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России, в центральном аппарате СКР полагают, что расследование уголовного дела об исчезновении Насти М. было неэффективным. Речь идет также о поисковых и об оперативных мероприятиях. Федеральные следователи намерены лично разобраться с исчезновениями детей в разное время. В регион направлена группа опытных следователей и криминалистов из центрального аппарата.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года. Причастность к исчезновениям других детей обвиняемый отрицает. В адрес его жены, сестры и дочери поступают угрозы.