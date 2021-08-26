Предполагаемый убийца девочки в Тюмени рассказал, как связал ее и изнасиловал, а труп хранил в холодильнике

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Следственные действия по делу об убийстве Насти М. (2021) | Фото: Следственный комитет РФ

Предполагаемый убийца девочки в Тюмени рассказал, как связал ее и изнасиловал, а труп хранил в холодильнике

В СКР раскрыли подробности о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного. Ему планируется предъявить обвинение в изнасиловании и убийстве Насти М. Следствие ходатайствует о заключении Бережного под стражу.

По данным следствия, Бережной 30 июня изнасиловал и убил девочку. Во время допроса мужчина признался в содеянном. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Труп убитой девочки подозреваемый хранил в холодильнике несколько дней.

Следственные действия по делу об убийстве Насти М.(2021)|Фото: Следственный комитет РФ

"С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления, 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий", - говорится в сообщении СКР.

Следователи также подтвердили информацию о том, что Бережной ранее проходил службу в органах внутренних дел. В 2008-2011 г. он работал помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 г. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей.

Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки. По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий.

В отношении руководителя СК России по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России, в центральном аппарате СКР полагают, что расследование уголовного дела об исчезновении Насти М. было неэффективным. Речь идет также о поисковых и об оперативных мероприятиях. Федеральные следователи намерены лично разобраться с исчезновениями детей в разное время. В регион направлена группа опытных следователей и криминалистов из центрального аппарата.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года. Причастность к исчезновениям других детей обвиняемый отрицает. В адрес его жены, сестры и дочери поступают угрозы.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Александр Кубляков, служебная проверка, Настя М, Виталий Бережной убийство, изнасилование, подозреваемый



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2021 08:30 Мск Родственники подозреваемого в убийстве девочки из Тюмени получают проклятия и угрозы в свой адрес
Ранее 25.08.2021 21:34 Мск Задержанные по подозрению в педофилии тюменцы работали в одной стройкомпании
Ранее 25.08.2021 19:42 Мск МВД опубликовало видео допроса возможного убийцы девочки из Тюмени. Он признал вину
Ранее 25.08.2021 15:40 Мск 8-летнюю тюменку мог убить бывший спецназовец
Ранее 25.08.2021 13:18 Мск В Тюмени 40-летнего мужчину проверяют на причастность к гибели 8-летней девочки
Ранее 24.08.2021 12:57 Мск Бастрыкин потребовал отчета об исчезновениях тюменских детей с 1997 года
Ранее 23.08.2021 13:03 Мск В Тюмени мошенники пытаются нажиться на похоронах девятилетней девочки
Ранее 22.08.2021 09:05 Мск В Тюмени умер дядя девятилетней девочки, которую недавно нашли мёртвой
Ранее 19.08.2021 14:40 Мск В Тюмени задержали журналиста, который вел съемку на месте обнаружения тела девятилетней девочки
Ранее 19.08.2021 13:32 Мск СМИ: Тело тюменской девочки не было расчленено
Ранее 19.08.2021 12:43 Мск Пропавшую в конце июня девятилетнюю девочку из Тюмени могли убить несколько дней назад
Ранее 19.08.2021 11:31 Мск В СКР подтвердили, что найденное в Тюмени тело может принадлежать пропавшей девочке
Ранее 19.08.2021 10:59 Мск Убили и расчленили: в Тюмени найдено тело пропавшей 9-летней девочки
Ранее 22.07.2021 10:40 Мск В Тюмени неизвестные угрожают волонтерам-поисковикам, которые ищут девятилетнюю девочку
Ранее 10.07.2021 19:35 Мск В Тюмени нашли пропавшего 15-летнего подростка: парень неделю провел в лесу
Ранее 09.07.2021 15:59 Мск В Тюмени мошенники наживаются на пропавших детях
Ранее 09.07.2021 09:16 Мск После исчезновения девятилетней девочки в Тюмени возбуждено второе уголовное дело
Ранее 07.07.2021 08:12 Мск Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о пропаже девочки в Тюмени
Ранее 06.07.2021 11:16 Мск Моор пообещал награду за информацию о пропавшей в Тюмени девятилетней девочке
Ранее 05.07.2021 14:57 Мск В Тюменской области продолжают пропадать дети: исчез 15-летний школьник
Ранее 01.07.2021 10:20 Мск В Тюмени 8-летняя девочка сбежала из дома и не вернулась


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети