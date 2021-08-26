"Будь он в МВД, его бы сразу уволили". Екатеринбуржец обратится на прямую линию к Куйвашеву с просьбой уволить "следователя на золотом Лексусе"

Житель Екатеринбурга Антон Истомин, который два года боролся за право называть себя невиновным после конфликта со следователем на заправке, обратится на прямую линию главы региона Евгения Куйвашева. Истомин настаивает на увольнении Артема Халилова из органов, после действий, порочащих СКР. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной теме "следователя на золотом Лексусе", передает корреспондент Накануне.RU. Там адвокаты екатеринбуржца и рассказали, что им до сих пор не ответили, как именно будет наказан Халилов за два года уголовного преследования и обвинения невиновного человека.

Напомним, что конфликт разгорелся на одной из заправок в 2019 г. Халилов без очереди влез, чтобы подкачать шины, на что и обратил внимание Истомин. В итоге завязался конфликт, который попал на камеры видеонаблюдения. Несмотря на то, что пострадал только гражданский, именно на него было заведено дело по обвинению в угрозе убийством.

Интересно то, что по словам адвоката Истомина Елены Афанасьевой, видеозапись была привлечена к делу только по ходатайству со стороны защиты, поскольку следователи прямо заявили, что "его в суде смотреть не будут". Несмотря на это, суд согласился ознакомиться с видеозаписью, которая полностью противоречит показаниям Халилова и без которой Антона Истомина мог ожидать обвинительный приговор.

"Он бы все равно не сел, но наказание мог бы получить. Я не знаю, как нормальный мужчина должен отреагировать, когда он по сути, поведя себя как мужик, получает какие-то исправработы, только потому что на той стороне наглый следак. Суду стало очевидно, что Халилов действительно, не соблюдая каких-то человеческих норм и правил жизни в обществе, даже установленной разметки на заправке, проехал все-таки поперек очереди и, ощущая свою власть в силу занимаемой должности, решил, что ему сейчас все должны уступить дорогу. Нам кажется необходимым добиться увольнения Халилова, не потому что он какой-то плохой человек, а потому что он не соответствует занимаемой должности. В следственном комитете действительно служит много достойных людей и ему там абсолютно не место", - заявила Афанасьева.

По ее словам, расследование иногда доходило до полного абсурда. Так, старшие следователи по расследованию особо важных дел "на полном серьезе" приезжали, дергали шланг и пытались его натянуть, измеряя насколько он может обратно сжиматься, чтобы исключить факт игнорирования Халиловым разметки. Помимо этого, на видео попало только начало конфликта, где следователь замахивается в область шеи Истомина. После этого, по словам адвоката, он все-таки схватил екатеринбуржца за шею и оставил следы. Хоть Истомин и прошел медосвидетельствование, а экспертиза установила время нанесения и причину синяков, следователи настаивали на своем. Афанасьева рассказала, что те "прошерстили все, что можно": нашли практически всех людей, с которым общался пострадавший в тот день, пытаясь выяснить, кто из них мог его душить. Дошло и до абсурда, когда следователи обратились к матери Истомина, спросив, не видела ли она, как девушка потерпевшего ставит ему на шее засосы.

Помимо губернатора, Истомин собирается обратиться и к президенту РФ Владимиру Путину. Афанасьева заявила, что в случае, если их просьба уволить Халилова будет проигнорирована, она лично отправится в Москву и будет настаивать на аудиенции, поскольку обращения в сторону регионального отделения СКР и главы СКР РФ Александра Бастрыкина ни к чему не привели.

"Нам пишут, что они приняли меры дисциплинарного взыскания. Видимо та мера, которую они приняли, это повышение по званию, потому что ничего другого не приняли", - рассказывает адвокат.

Сам же Антон Истомин, который присутствовал на конференции посредством видеосвязи из-за COVID-19, рассказал, что испытывал трудности в связи с возбуждением уголовного дела в трудовой сфере.

"Когда только возбудили дело, следователи начинали отсылать запросы на работу. По соседям, а-ля "вот на него уголовное дело завели, вам пишет следственный комитет, скажите, как вы его характеризуете". Но в службе безопасности на работе, видя в сети всю ситуацию, относились с пониманием, но кто-то из начальства, тем не менее, если и мог это понять, но есть какие-то регламенты и таких людей держать нельзя. Поэтому увольняли. Поэтому работал, нигде особо не афишировался, чтобы потом опять не закидали запросами. На данный момент тоже работаю менеджером, но уже не в сфере общепита, а в коммунальной", - рассказал потерпевший.

Запросы отсылали и по соседям Истомина, в том числе и для того, чтобы найти свидетеля, способного подтвердить агрессивность екатеринбуржца. Однако все как один поддерживали Истомина, как в своих ответах СКР, так и при личной встрече с Антоном.

"Сотрудник одного из подразделения следственного комитета повел себя безобразно, напал на гражданина, душил его, - рассказывает юрист Сергей Колосовский. - Потом два года в полной уверенности доказывал, что он прав, что он в какой-то очереди там стоял. Но смысл не в очереди, а в том, что человек повел себя по-хамски, наплевал на людей, потом все СКР по области дружно защищало своего коллегу против гражданина, потом дружно ходили в суды и либо они действительно не понимали, либо настолько уверовали в свою исключительность. Но вот все закончилось и есть судебное решение, что именно майор юстиции Халилов напал на гражданина Истомина. Если бы это был полицейский майор, то уже через день Горелых сказал бы, что этот сотрудник уволен по отрицательным мотивам. А следственный комитет его только повышает. Руководство СКР знает об этой ситуации и всем наплевать. Потому мы решили пойти до конца и обратить внимание, что в следственном комитете по всей вертикали присутствует абсолютная бесконтрольность. Даже сотрудники СКР в кулуарах говорят, что да, нам за него стыдно. Тогда почему человек еще не уволен?"

Колосовский отметил, что следователь, а ныне майор юстиции Халилов, не отличался в СКР какими-то заслугами, как, например, расследованием громких уголовных дел. Более того, Халилов фигурировал и в других делах, где жертвами его бездействия стали гражданские. Так, он, по словам адвоката, намеренно затягивал историю с сотрудниками ГАИ, которые при эвакуации автомобиля гражданки сфальсифицировали протокол осмотра. Срок давности по привлечению гаишников к ответственности просто истек.

К его словам присоединилась и второй адвокат Мария Кирилова, отметив, что следственный комитет является органом, который должен защищать права гражданина. В противовес этому, сотрудники СКР якобы чувствуя свое превосходство, сначала инициируют конфликт, доводят до конца, инициировав возбуждение уголовного дела, а начальство даже не думает его пресекать.

"Ладно бы пресекли, я бы хотя бы понимала, как житель Свердловской области, что попустительства нет в руководстве следственного комитета. Однако я этого не встретила. У нас фактически на протяжении года уголовное дело расследовало пять или семь следователей следственного комитета. У меня один вопрос – в Свердловской области что, кончились преступления? Если читать новости, то нет. На что у нас направлена работа следственного комитета? Инициировать возбуждение уголовных дел в отношении простых жителей? Наверное, они все-таки для другого назначались на должности. На мой взгляд, в этой ситуации они действительно позорят свою профессию", - отметила Кирилова.

На пресс-конференцию также были приглашены и представители регионального СКР, однако никто из них до самого конца так и не появился. В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области Накануне.RU ответили, что пришлют комментарий по данной ситуации, если комментарий вообще появится.

Сторона защиты уверена, Халилов не будет каким-либо образом угрожать Истомину или его близким, даже в случае увольнения из органов. Однако его отставка сможет обезопасить других горожан от подобного рода конфликтов. Обращение к президенту будет направлено сегодня, а обратиться к Евгению Куйвашеву Антон Истомин сможет уже 6 сентября.