В двух уральских регионах могут перенести сроки охоты из-за лесных пожаров

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
охотник убийство (2017) | Фото: В.Н. Горелых

В двух уральских регионах могут перенести сроки охоты из-за лесных пожаров

Сезон охоты в двух регионах Урала в этом году может начаться позже обычного. Причиной стали лесные пожары.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента лесного хозяйства по УрФО, сегодня состоялся федеральный штаб по координации деятельности по тушению природных пожаров, который проводит Федеральное агентство лесного хозяйства. На заседании руководители лесных ведомств уральских регионов подчеркнули, что угроз населенным пунктам в УрФО нет.

Вместе с тем, как отметили в департаменте, рассматривается вопрос о переносе сроков охоты в Свердловской и Челябинской областях. Кроме этого, Среднему Уралу планируется выделить дополнительное финансирование на тушение лесных пожаров в сумме 10 миллионов рублей.

Лесной пожар(2020)|Фото: Накануне.RU

По данным ведомства, сейчас на территории Свердловской области действует 59 лесных пожаров на площади 7 099 га, локализовано 36 из них на площади 2 001 га. Четыре лесных пожара на площади 129 га удалось потушить.

Что касается Челябинской области, там действует семь лесных пожаров на площади 881 га, локализовано три на площади 172 га. Ликвидировано два возгорания на площади 872 га.

Напомним, что в Первоуральске из-за горящих лесов эвакуировали пациентов ковид-госпиталя.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: охота, сезон, лесные пожары, сроки, перенос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети