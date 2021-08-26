В двух уральских регионах могут перенести сроки охоты из-за лесных пожаров

Сезон охоты в двух регионах Урала в этом году может начаться позже обычного. Причиной стали лесные пожары.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента лесного хозяйства по УрФО, сегодня состоялся федеральный штаб по координации деятельности по тушению природных пожаров, который проводит Федеральное агентство лесного хозяйства. На заседании руководители лесных ведомств уральских регионов подчеркнули, что угроз населенным пунктам в УрФО нет.

Вместе с тем, как отметили в департаменте, рассматривается вопрос о переносе сроков охоты в Свердловской и Челябинской областях. Кроме этого, Среднему Уралу планируется выделить дополнительное финансирование на тушение лесных пожаров в сумме 10 миллионов рублей.

По данным ведомства, сейчас на территории Свердловской области действует 59 лесных пожаров на площади 7 099 га, локализовано 36 из них на площади 2 001 га. Четыре лесных пожара на площади 129 га удалось потушить.

Что касается Челябинской области, там действует семь лесных пожаров на площади 881 га, локализовано три на площади 172 га. Ликвидировано два возгорания на площади 872 га.

Напомним, что в Первоуральске из-за горящих лесов эвакуировали пациентов ковид-госпиталя.