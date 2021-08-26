В Тюменской области депутату вменили "оскорбление администрации" в комментарии, который он не писал

В посёлке Боровский, что под Тюменью, разгорается скандал. На местного депутата-коммуниста Григория Кармелюка заявили в СК после того, как под одним из его постов в соцсети появился оскорбляющий главу посёлка Светлану Сычёву комментарий. Сам депутат обращает внимание на то, что речь идёт о фотошопе, и он к оскорблению отношения не имеет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

20 августа политик на своей странице "ВКонтакте" опубликовал опрос, касающийся премирования главы Боровского.

"Мне как руководителю фракции КПРФ в думе посёлка Боровский и депутату, на ближайшем заседании предстоит участие в принятии нелёгкого решения. В это сложное время и в непростой экономической ситуации в стране депутатам Боровского предлагается своим решением премировать администрацию и главу посёлка. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тюменской области мне приходится проводить опрос здесь. Как вы думаете, заслуживает ли администрация премий за свою работу? Как и в какую отрасль, на Ваш объективный взгляд, можно было бы потратить деньги, выделенные губернатором на премии? Свои аргументы и доводы просьба оставлять в комментариях или отправлять мне личным сообщением", - написал Кармелюк.

Комментаторы ответили, что можно направить деньги на благоустройство различных дворов, приводя адреса, а также на премии медработникам. Также пользователи соцсетей высказались против такого поощрения главы.

"Премия за погибших зимой стариков? Оригинально", - написал в комментариях Антон Чупрунов.

В разговоре с Накануне.RU Кармелюк уточнил, что речь шла в общей сложности почти о 800 тыс. руб.

"Когда 25 августа было голосование, из 11 присутствовавших депутатов девять "единороссов" были "за", два коммуниста – против. Деньги на премии выделили из федерального и областного бюджетов – 20 и 11 тыс. руб. каждому премированному соответственно. Плюс 15% районного коэффициента. Деньги выделяли для 22 сотрудников администрации из 25 – трое не их не получат по различным причинам. То есть всего выделено 784,3 тыс. руб.", - сказал депутат.

Политик уточнил, что "оскорбление администрации" случилось в комментариях к посту, однако он к этому отношения не имеет.

"20 августа я написал пост. На следующий день там появляется моя фотография с нелицеприятными словами в адрес главы посёлка. Я увидел комментарий позже, поскольку был на поисках человека в лесу. Когда домой приехал, взял в руки телефон, увидел. Администрацию этот комментарий задел. Есть у нас группа в Viber, где состоит глава, сотрудники администрации и депутаты, там на меня "набросились". Я пытался доказать, что этот комментарий оставил не я", - сказал Кармелюк.

По его словам, сотрудники полиции в устной беседе заявили, что речь идёт о фотомонтаже.

"Я обратился к автору комментария, попросив удалить его, мне отказали. Я написал заявление в полицию, приложив скриншоты. Также обратился в группу, рассказал, что комментарий писал не я. В итоге на заседании парламента перед ним слово взял спикер и сказал, что я веду себя некорректно, что написано обращение в Следственный комитет. В ответ слово мне не дали, сказав, что "это не входит в повестку". Пока в СК меня не вызывали", - сказал Кармелюк.