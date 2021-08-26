В США число госпитализаций с ковидом в августе выросло в два раза

Количество госпитализаций с ковидом в США превысило 100 тысяч, что почти вдвое больше, чем в начале августа. Хотя это и меньше январского пика, когда в больницах находились до 140 тыс. человек, сегодня в стране вакцинировано около 70% населения. Так заявлял Джо Байден, хотя статистические ресурсы дают чуть больше 60%. Почему в вакцинированных США быстро растет заболеваемость ковидом?

Суточный прирост новых случаев в США вырос в 10 раз с июня и в несколько раз превышает прошлогодний уровень. В этом винят штамм "дельта" и невакцинированных граждан. А также детей, под которых подводят базу для объявления их обязательной вакцинации. При этом распространяются сведения, многократно увеличивающие эффективность вакцинации. Один из таких документов проанализировало Накануне.RU.

В свежем отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждается, что показатели заболевания ковидом у привитых в 5 раз меньше, чем у непривитых, а госпитализации - в 29 раз. Эти цифры, вкупе с большой долей вакцинированных, ставят в тупик: как в таком случае в США может быть огромное число новых случаев ковида и госпитализаций, если большинство людей вакцинировано? Однако речь может идти об ангажированном толковании результатов.

Исследование было проведено в мае-июле в Лос-Анджелесе. За это время было зафиксировано более 43 тыс. случаев ковида у граждан, из которых 71% не были вакцинированы, 25% были привиты полностью минимум за две недели до того, еще 3% - одной дозой. В силу малости третьей группы мы присоединили ее ко второй, получив таким образом 29% случаев у привитых и 71% у непривитых.

Отмечается, что процент полностью вакцинированных жителей Лос-Анджелеса увеличился в период наблюдений с 27% до 51%. Поскольку разбивки по дням не приводится, это вынуждает применить усреднение. Средняя доля полностью привитых составила 39%, а всех привитых, исходя из общеамериканских пропорций, - около 47%. Даже если эти цифры дают небольшую погрешность, как и само усреднение, это не имеет никакого значения по следующей причине.

Легко рассчитать, что вероятность заболеть привитым, по лос-анджелесским данным, в два раза ниже, чем непривитым. CDC же утверждает, что заболеваемость меньше в 4,9 раза. Хотя можно заметить, что заболевших непривитых лишь в 2,5 раза больше, чем привитых, притом что и самих непривитых было больше, так что относительное снижение риска - чуть больше 2 раз, а эффективность - 54% (или риск 46% от непривитых).

Результат CDC основан на корректировке по возрасту, но почему-то не учитывает процент вакцинированных. Поэтому получился явно завышенным. То же самое относится и к госпитализации, попаданию в реанимацию, в том числе на ИВЛ. CDC утверждает, что темпы госпитализации непривитых в 29 раз выше, хотя легко убедиться, что процент госпитализированных привитых лишь в 2 раза ниже, чем у непривитых (3,6% против 7,6%). То есть вероятность попасть в больницу после вакцинации составляет 22% от вероятности без вакцинации. Она получается, если вероятность привитому заболеть ковидом по сравнению с непривитым (46%) умножить на вероятность привитому попасть в больницу по сравнению с непривитым уже среди заболевших (47%, или 3,6% от 7,6%). Иными словами, эффективность в предотвращении госпитализации около 78%, в предотвращении попадания в реанимацию и на ИВЛ тоже 75-80%.

Таким образом, вероятность привитому заболеть чуть меньше 50% от вероятности заболеть непривитому, а попасть в больницу, реанимацию или на ИВЛ - около 20-25% от непривитых . То есть никакого снижения в 29 раз не наблюдается. Вероятно, этим отчасти объясняется то, что при доле вакцинированных более 60% в США сильно выросла заболеваемость и смертность. Ковид-смертность сейчас ниже, чем в прошлом году, но с начала июля она выросла почти в 4 раза и составляет уже половину российской, с учетом численности населения. Возможно также, что это результат двукратной разницы в доле привитых, и если в России будут привиты 60%, смертность тоже снизится в два раза. Но пока это только гипотеза. К тому же суммарные результаты вакцинации точнее оценивать по общей смертности за год. Пока выводы делать рано. В первом полугодии она повторила прошлогоднюю.

Пока же имеет место завышение данных об эффективности вакцинации, это может быть одной из причин, препятствующей пониманию того, почему при большинстве вакцинированных сильно выросла заболеваемость.

Причем такое завышение, вполне возможно, есть и в России. Так, по последним данным, полный курс вакцинации от коронавируса защищает от госпитализации на 81%. Статья с результатами исследований пока не опубликована, но данные препринта, опубликованные в СМИ, позволяют рассчитать, что эффективность вакцинации в предотвращении госпитализации 66%, то есть риск занижен почти в два раза (19% вместо 34%).