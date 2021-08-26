26 Августа 2021
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Политика За рубежом
Люди, покидающие Афганистан (2021) | Фото: Telegram / Mash

Глава Минобороны Британии посоветовал афганцам бежать из страны наземным маршрутом

Министр обороны Великобритании Бен Уоллис предложил оставшимся в Афганистане беженцам, которые не смогли покинуть страну на самолете, попробовать пересечь наземную границу.

При этом Уоллис отметил, что все наземные пограничные переходы находятся под контролем "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

В связи с этим министр обороны посоветовал тем, кто хочет спастись из Афганистана, искать другие наземные маршруты. В интервью газете The Times он указал, это наиболее безопасный вариант.

Напомним, афганцы пытаются покинуть захваченную боевиками страну любыми способами, даже зацепившись за шасси и обтекатели самолета. Ранее мировые СМИ облетела фотография, сделанная, предположительно, в салоне транспортника C-17 Globemaster III ВВС США. Вместо "штатных" 120 человек самолет взял на борт 640 афганцев, преимущественно мужчин. Все они тесно прижимаются друг к другу, чтобы улететь из столицы Афганистана.

Сообщается, что экипаж не собирался забирать всех этих людей, но беженцы начали запрыгивать на полуоткрытую рампу самолета. Самолет совершил перелет из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

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Теги: афганистан, беженцы, глава минобороны британии



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