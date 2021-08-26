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1 сентября, канцтовары, День знаний (2014) | Фото: Накануне.RU

"Путинской десятки" не хватило: сборы детей в школу подорожали на 20%

Расчеты Росстата не совпали с реальностью: стоимость "набора школьника" в этом году выросла к прошлому году не на 4% ("ниже инфляции" – хвастались в Росстате), а на 20% в среднем. Впрочем, и в том, и в другом случае родителям не хватит на сборы ребенка в школу так называемой "путинской десятки" – 10 тыс. руб., которые по распоряжению президента выплачивают на каждого школьника.

Аналитики сервиса SuperJob опросили 9 тыс. родителей школьников из городов-миллионников. Выяснилось, что к прошлом году их траты в преддверии 1 сентября выросли в среднем на 20%.

Дороже всего собрать школьников в Москве и Омске (по 11 тыс. руб.). в Новосибирске сборы обойдутся в среднем в 10,8 тыс. руб.

"В Казани и Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем по 10 тыс. руб. на ребенка. В Екатеринбурге родители уложились в среднем в 9,8 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — в 9,6 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — в 9,5 тыс. руб. Средние расходы на сбор школьника в Уфе составили 9,3 тыс. руб., в Воронеже — 9,1 тыс. руб., в Волгограде и Перми — по 9 тыс. руб.", - рассказали в SuperJob.

На прошлой неделе Росстат привел свои цифры. И там суммы куда солиднее. Так, набор для мальчика в ведомстве оценили в 19,6 тыс. руб., для девочки – 24, 1 тыс. руб. В набор включили одежду, канцтовары и другие необходимые школьнику вещи.

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Теги: росстат, школьный набор, форма, канцтовары, опрос, родители



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