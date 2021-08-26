В Тюмени в подвале одного из домов нашли тело недоношенного младенца

В ЖК "Преображенский" в районе Тюменской слободы сегодня было найдено тело недоношенного младенца. Об этом сообщают пользователи соцсетей в тюменских группах, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, тело было найдено в доме №8/1.

"Ребенок был обнаружен в подвале. На месте обнаружены капли крови. На месте работают сотрудники "скорой помощи" и правоохранительных органов", - сообщают жильцы.

СКР проводит проверку по факту случившегося. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.