В аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт – Минобороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что кабульский аэропорт может быть атакован террористами уже в ближайшие часы. Его ведомство расценивает уровень террористической опасности как очень высокий, передает AP.

Министр отметил, что были получены "достоверные сведения о планируемой атаке".

Несмотря на попытки контингента стран НАТО упорядочить эвакуацию, в аэропорту все равно царит хаос, некоторые рейсы отменяются, а иностранцы, желающие улететь из Афганистана, не всегда могут попасть на самолет, дорога к аэропорту контролируется талибами* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

Предположительно, угроза может исходить от афганского подразделения ИГ* (*террористическая организация, запрещена в РФ).