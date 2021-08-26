Екатеринбургский велогонщик выиграл "золото" Паралимпийских игр в Токио

Велогонщик из Екатеринбурга Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в велоспорте на треке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, Асташов выиграл индивидуальную гонку на 3 тысячи метров, победив в финале соперника из Канады Тристена Чернове. Бронзовым призером стал китаец Ли Чжан Ю.

Стоит отметить, что в предварительном заезде екатеринбуржец установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию в 3 тысячи метров за 3 минуты 35,954 секунды. Его "золото" стало четвертым для сборной России на турнире в Японии.

Напомним, ранее южноуральская спортсменка Валерия Шабалина победила в заплыве на 100 метров баттерфляем на Паралимпиаде в Токио. При этом она установила мировой рекорд.