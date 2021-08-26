Депутаты назначили Алексея Лошкина председателем КСП Челябинской области

Алексей Лошкин назначен председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Соответствующее постановление приняли депутаты ЗСОР на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидатуру Лошкина на рассмотрение в ЗСО внес губернатор Алексей Текслер.

Лошкин был назначен председателем КСП в декабре 2016 года. До назначения он руководил челябинским региональным исполнительным комитетом "Единой России". С июня 2013 года по декабрь 2015 года возглавлял Главное контрольное управление Челябинской области.