В Москве раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг с участием полицейских

В Москве пресекли преступную схему в сфере ритуальных услуг, в которую были вовлечены полицейские.

Задержаны пять человек, все они арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве, передает ТАСС.

По данным ФСБ, сотрудники дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово получали деньги от ритуального агентства за информацию о вызовах по факту смерти граждан. После этого предприниматели в короткие сроки прибывали на адрес и навязывали дорогостоящие услуги по захоронению.

20 августа задержали организатора схемы, который пытался скрыться на Украине.

Ранее аналогичная схема была выявлена в Челябинске В суд направленыуголовные дела в отношении трех бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в получении взяток.

Следствие считает, что обвиняемые в 2020 году получили взятки в размере более 30 тысяч рублей от предпринимателя, который оказывает ритуальные услуги, за предоставление информации об умерших гражданах на территории города.