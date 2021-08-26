26 Августа 2021
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Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Суд в сентябре оценит "склонность Навального к побегу"

Суд во Владимире почти на месяц отложил рассмотрение жалобы на решение суда низшей инстанции по поводу склонностей Алексея Навального к побегу.

Напомним, оппозиционера в колонии, где он сейчас находится, сочли склонным к побегу. Он опротестовал это решение, но суд согласился с работниками ИК.

Жалоба будет рассмотрена 23 сентября, передает РИА Новости.

В срок до 6 сентября руководство колонии должно предоставить в суд подтверждение того, что в период нахождения в СИЗО-1 Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу и обосновать применение ночью видеорегистратора.

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Теги: алексей навальный, склонность к побегу, колония



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