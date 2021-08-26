26 Августа 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, Андрей Трубецкой (2021) | Фото: facebook.com/profile.php?id=100026248634303

Глава Сургутского района показал губернатору обустроенную по нацпроектам медлабораторию и обновленные дворы

24 августа во время поездки по Сургутскому району губернатор Наталья Комарова побывала в посёлке городского типа Фёдоровский. В рабочей поездке губернатора сопровождал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В частности, они посетили двор дома №13 по улице Центральная. Проект благоустройства территории инициировали сами жители, они же контролировали ход работ и частично профинансировали ремонт. Наталья Комарова пообщалась с жителями и выяснила, довольны ли они результатом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Всё, что задумали, у нас получилось, и даже больше, - рассказала жительница дома Юлия Бибарсова. – Раньше двор выглядел плохо, поскольку застройщик не уделил должного внимания оформлению площадки: отсутствовало асфальтовое покрытие, лежали плиты, весной стояли лужи, не было ограждения. Мы вдохновились проектом соседнего двора, и всё получилось. Сегодня я довольна результатом. С учётом проделанных работ это вполне приемлемая сумма. Тем более, что можно платить в рассрочку".

На ремонт двора собственники собрали порядка 300 тыс. руб., 2,5 млн руб. дали власти Сургутского района и 10 млн – правительство округа. Работы проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Отремонтирован проезд, сделаны тротуары, установлена новая детская площадка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Фёдоровский, двор(2021)|Фото: Центр социальных медиа Югры

"Помните, у нас подобный проект реализовывался по улице Ленина 14 А, и вот теперь здесь, - рассказал губернатору Андрей Трубецкой. – В этом году в Сургутском районе благоустроили пять дворовых территорий. Из них четыре – в Фёдоровском и одну – в Лянторе. По всем дворам уже высокая степень готовности"

Жители посёлка Федоровский настолько любят свое поселение, что им хочется, чтобы в каждом дворе была и детская площадка, и отремонтированные проезды. Поэтому они активно выходят со своими предложениями в администрацию.

"Мы, депутаты думы Сургутского района, стараемся подобные инициативы всячески поддерживать", - отметила парламентарий Светлана Кривоблоцкая.

Жители Фёдоровского уже увидели плюсы от участия в программе по ремонту дворов.

"Хочу с гордостью заявить, что мы выполнили запланированную программу по благоустройству. Мы всегда отмечали готовность и инициативу фёдоровчан, собственников многоквартирных домов, которые хотят видеть результаты совместного труда. Безусловно, хотелось бы больше инициативы и от других поселений. Всё, что требуется, – собраться с собственниками, определить пожелания к будущей территории и изложить это на листе бумаги", – рассказала заместитель главы, директор департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Дина Кузьмина.

Наталья Комарова(2021)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатору также показали медлабораторию ООО "Профтест". Она открылась в 2018 г. Создатели лаборатории получили грант в 925 тыс. руб. от администрации Сургутского района. В результате реализации проекта создано пять новых рабочих мест. Помещение для открытия медицинской лаборатории в Фёдоровском (по адресу Ленина, 9 площадью 93,6 "квадрата") предоставлено в аренду администрацией района как субъекту малого и среднего предпринимательства по льготной стоимости. Позже, в июне 2021 г., помещение отдано в собственность в порядке льготной приватизации с рассрочкой платежа на семь лет.

Основной вид деятельности лаборатории – проведение более 3,5 тыс. видов анализов (в том числе по забору биоматериалов для проведения тестов на коронавирус: ПЦР-анализ РНК, антитела lgG и lgM, по забору анализов крови, мочи, кала, мазки из полости ротоглотки, гинекологические, урологические мазки. Оказывают дополнительные услуги - капельницы, уколы и прочие). Ценовая политика – ниже средней по Сургутскому району и Сургуту. Объём годовой выручки предприятия превысил в 2020 г. 8 млн руб. В связи с возросшим спросом на услуги в период COVID-19 в 2021 г. оборот практически удвоился.

"Раньше федоровчане ездили сдавать кровь в Сургут. Медицинская лаборатория ООО "Профтест" на улице Ленина появилась с помощью нашей администрации. Это единственная медлаборатория на несколько поселений. Не было бы счастья, да несчастье помогло – в 2020 г. из-за пандемии объём годовой выручки лаборатории превысил 8 млн руб., а в 2021 практически удвоился. Проект реализован в рамках нацпроекта "Здравоохранение"", - написал в своём Facebook глава района Андрей Трубецкой.

Эльнар Валеев, Наталь Комарова(2021)|Фото: facebook.com/profile.php?id=100026248634303

Помещение Центру социального обслуживания "Апрель", которое также показали губернатору, тоже предоставила администрация Сургутского района.

"Здесь работают с детьми с ОВЗ. С марта 2020 г. в "Апреле" уже помогли 137 пациентам, включая 128 детей. В центре работают кабинеты психологической помощи, адаптивной физической культуры, сенсорная комната, логопедический кабинет и другие. В прошлом году центр "Апрель" выиграл два гранта главы Сургутского района – 200 тыс. руб. на проект "Радужный мир" и 500 тыс. – на помощь больным детям с использованием Комплекса биоакустической коррекции. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Демография"", - отметил Трубецкой.

Наталья Комарова, Андрей Трубецкой(2021)|Фото: facebook.com/profile.php?id=100026248634303

25 августа Комарова посетила расселенный посёлок АСС ГПЗ под Солнечным. Там был ликвидирован последний аварийный дом. Посёлок не имел официального статуса населенного пункта и был организован в качестве вахтового поселка. На 2021 г., в соответствии с муниципальной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем", для ликвидации 53 строений было предусмотрено свыше 55 млн руб. на снос 53 жилых домов, в том числе 12 домов, расположенных на территории АСС ГПЗ. Аварийное жилье в поселке было полностью ликвидировано, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Также губернатор посетила общественную территорию "Солнечный парк" в посёлке Солнечный. Он открыт в 2020 г. в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", национального проекта "Жильё и городская среда". Для благоустройства этот парк был выбран по результатам голосования жителей Солнечного и включён в соответствующую муниципальную программу. В "Солнечном парке" установлены малые архитектурные формы для детской площадки, урны, лавочки, освещение, оборудованы амфитеатр, спортивная площадка. Стоимость проекта – 52 млн руб., из которых 14,7 выделили из федеральной казны, 23 – из региональной. Депутат регионального парламента, член "Команды Югры" Сергей Елишев отметил, что создание таких объектов – эффективный ответ на запросы населения.

"Люди дают свои пожелания, наказы, а депутатский корпус совместно с администрацией, правительством автономного округа решает эти задачи, приводит в соответствие с нормами детские площадки, учреждения", – сказал он.

При этом народный избранник подчеркнул, что акцент в работе "Команды Югры" при формировании комфортной городской среды поставлен на том, чтобы создавать подобные объекты в шаговой доступности от жилых домов, учебных заведений.

"Все площадки оснащаются современным, а главное, безопасным оборудованием, – акцентировал внимание Сергей Елишев. – Безусловно, наказы, поступающие от жителей Сургутского района, лягут в карту развития Югры. Они станут в том числе вектором развития на ближайшие годы".

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Теги: Фёдоровский, Солнечный, Наталья Комарова, Андрей Трубецкой



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