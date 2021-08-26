Бастрыкин потребовал доклад о ситуации в Ноябрьске, где пациенту, предположительно, удалили здоровую почку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проведение доследственной проверки в ноябрьской горбольнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 46-летнему мужчине якобы удалили здоровую почку во время операции. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована и проводится доследственная проверка. В ГБУЗ ЯНАО Ноябрьской ЦГБ истребована медицинская документация с целью проверки качества оказания медицинских услуг. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации в больнице.

В окружном департаменте здравоохранения информацию об удалении здоровой почки опровергли.

"Вынуждены опровергнуть данное утверждение. По результатам проведенных контрольных мероприятий, информация, размещаемая в социальных сетях, не подтверждена", – сообщили в депздраве.