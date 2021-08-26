Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

Народная актриса РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Поздравления по этому поводу вместе с фотографией Васильевой опубликовала в своем Telegram-канале актриса и телеведущая Мария Шукшина.

Она добавила, что сын Васильевой является священником в Храме Св. Николая Чудотворца в Трех Горах (Москва).

Васильевой 76 лет. Она училась во ВГИКе, после служила в театре им. Ермоловой, в "Современнике" и МХАТе.

В 1993 году актриса стала послушницей в Толгском монастыре (Ярославль). Служила казначеем в одном из столичных храмов. В 1996 году Васильева вернулась в кино, сыграв в сериалах "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро" королеву Франции Екатерину Медичи. Актриса продолжала сниматься в кино и сериалах вплоть до 2020 года, ее последняя работа – фильм Сарика Андреасяна "Гудбай, Америка". Васильева рассказывала, что избирательно подходит к выбору ролей после прихода к вере и советуется по поводу съемок со своим духовником.

Васильева дважды была замужем: за режиссером Сергеем Соловьевым и драматургом Михаилом Рощиным. В браке со вторым мужем (он скончался в 2010 году от сердечного приступа) у Васильевой родился сын Дмитрий, он тоже учился во ВГИКе, но в итоге стал священником. У него семеро детей.