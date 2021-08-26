26 Августа 2021
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бенгальские огни (2015) | Фото: super-salut.ru

В Госдуме предложили добавить работающим пенсионерам четыре дня новогодних каникул

Депутат Госдумы Евгений Фtдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров - с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.

Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Федоров отмечает, что в течение 2021 года продолжается пандемия COVID-19, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

В то же время работающие пенсионеры каждый день пользуются общественным транспортом, находятся в трудовом коллективе и продолжают выполнять трудовые обязанности, указывает депутат.

В 2021 году 31 декабря выпадает на субботу и будет выходным, поэтому россиян ждут девять дней новогодних каникул.

В июне глава Минтруда Котяков заявил, что Минтруд изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.

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Теги: работающие пенсионеры, новогодние каникулы, госдума



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