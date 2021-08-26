Губернатор Воронежской области оценил реализацию трех "сберегающих" инициатив в рамках проекта "Эффективный регион"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ознакомился с реализацией трех инициатив в рамках проекта "Эффективный регион" - вместе с корпорацией Росатом область внедряет во все сферы жизни схемы бережливого управления. Гусев лично ежемесячно контролирует ход исполнения проектов, накануне он провел совещание по видеоконференцсвязи, посвященное выполнению сберегающих задач в Семилукском политехническом колледже, Костенском сельском поседении, а также при оказании поддержки многодетным родителям.

Колледж применяет сберегающие технологии при проведении приемной кампании, упрощая подачу документов для абитуриентов. Личное дело поступающего формируется на 70% быстрее, бланки заполняются за 25 минут (против 40 минут до введения новых процедур). Найти информацию на стенде и сайте колледжа теперь можно за одну минуту. Для того, чтобы разгрузить членов приемной комиссии, на помощь им были привлечены волонтеры-студенты - они дистанционно консультируют абитуриентов, в то время, как педагоги могут уделить больше внимания личным беседам с поступающими. Эту успешную практику решено тиражировать в других учебных заведениях региона.

Поскольку внедрение бережливых механизмов доказало свою эффективность, колледж разработал новую инициативу, связанную с трудоустройством студентов.

В селе Костенское реализуется проект по оптимизации процесса благоустройства, связанный со сбором и вывозом мусора. Схемы движения мусоровозов были оптимизированы, благодаря чему каждый маршрут стал обслуживаться на полчаса быстрее. Жителям теперь быстрее выносить мусор на контейнерную площадку, благодаря дополнительно закупленным мусорным бакам, которые расположены в удобной доступности от жилых домов.

Кроме того, в селе налажена работа по устранению повреждений благоустройства - сперва уличком выносит предписание домовладельцу, ответственному за нарушение, а через 15 дней, если проблема не решена, административная комиссия составляет протокол о правонарушении. На 37 предписаний составлено 9 протоколов, 15 домовладений убрали на прилегающих территориях песок и мусор.

Третий проект, попавший под внимание губернатора связан с предоставлением мер социальной поддержки многодетным семьям. За него отвечает управление соцзащиты Советского района Воронежа. Внедрение сберегающих технологий позволило сократить очередь. Семьи с детьми стали приходить на личный прием три раза вместо пяти, при этом детей можно оставить в игровой комнате с соцработником на время заполнения документов. Назначение услуги занимает в два раза меньше времени - 19 дней, а не 40. При приеме документов введены чек-листы, благодаря которым показатель ошибок снизился с 30% до 1,6%. Ранее семьи оценивали работу управления на 2,4 балла, а теперь на 3,92 из 4.

"Мы говорили, что необходимо не останавливаться на реализации одного проекта, в каком-то одном учреждении, а тиражировать лучшие практики на смежные подразделения. От декларирования работы по оптимизации управления надо переходить к плановости", – подчеркнул Александр Гусев. Он поручил составить планы перенесения полезного опыта в каждой сфере на другие учреждения.