Из-за новых правил поступления в вузах в этом году остались свободные места

приемную кампанию успешной, и абитуриенты, и вузы испытывают большие проблемы из-за новых правил поступления. Прежде всего, речь об отмене второй волны.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: многие выпускники с высокими баллами по ЕГЭ не поступили, при этом у вузов (даже престижных) остались свободные места (даже бюджетные).

В Минобрнауки проблем не видят. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что "в том числе пожеланиями вузов и самих абитуриентов", пишет "Коммерсант". С министром едва ли согласятся 20 тыс. подписантов петиции с требованием вернуть прежние правила. Впрочем, Фальков считает, что недовольные всегда найдутся: "В результате хоть одну волну сделай, хоть две, три — все равно у части абитуриентов неизбежно возникают разочарования и сложности".

По данным издания, ряд вузов, в том числе ведущих, объявил дополнительный набор и дополнительное зачисление. Так или иначе набирают на вакантные места МГУ, Иркутский и Севастопольский госуниверситеты, МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. Во многих из них речь идет о местах на бюджетной основе.

Раньше зачисление проходило в три этапа: сначала олимпиадники и льготники, затем отличники с лучшими баллами ЕГЭ. После того, как отличники определялись с выбором вуза (подавать заявление можно сразу в несколько вузов), оставшиеся места распределяли между теми, у кого балл по ЕГЭ похуже.

Но теперь второй волны нет: абитуриенты вынуждены делать выбор вуза и факультета "вслепую", надеясь, что им хватит мест. Многие предпочли не рисковать и подали документы в вузы с меньшим рейтингом, мол, там уж я точно пройду. В итоге отличники, не пожелавшие рискнуть, часто оказываются в непопулярных вузах, а сдавшие ЕГЭ хуже, но рискнувшие – в престижных университетах.