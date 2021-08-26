26 Августа 2021
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российский флаг (2018) | Фото: Накануне.ru

Свердловский психолог о поднятии в школах флага РФ: Эта традиция даст больше смысла

В Свердловской области оценили предложение Владимира Путина о поднятии в школах российского флага.

Напомним, накануне президент России поддержал идею о ежедневном торжественном поднятии триколора в школах в качестве патриотической традиции.

"Во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего, флаг страны, поднимается и вывешивается на флагшток регулярно, ежедневно", - отметил глава государства во время видеоконференции с учителями, школьниками и общественностью.

По словам Путина, "это хорошая традиция".

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев, к сожалению, сегодня дети и подростки не понимают, зачем именно им нужна школа, либо "понимают это достаточно искаженно".

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

"Поэтому возвращение, либо создание каких-то адаптированных под наше время традиций, скорее, будет влиять благотворно. Указ, о котором мы говорим - касающийся поднятия флага - может рассматриваться, как поощрение и традиция, которая будет давать больше смысла", - рассказал Бахарев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Психолог добавил, что поднятие флага, в том числе, будет давать больше понимания места школы в государственной системе.

Напомним, что новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном формате, несмотря на непростую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

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Теги: флаг, школы, Россия, психолог



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