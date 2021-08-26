Жителя Миасса будут судить за насилие над сиротами

В Миассе будут судить местного жителя за причинение насильственных действий сироте. Мужчину обвиняют в истязаниях и понуждении несовершеннолетней к половому сношению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2016 году жительница Миасса оформила опекунство на девятилетнего мальчика и его тринадцатилетнюю сестру. По версии следствия, сожитель женщины с сентября 2016 года до конца июля 2020 года систематически истязал детей и принуждал девочку к половому сношению.

"Мужчина систематически наносил побои и иные насильственные действия несовершеннолетнему, причиняя ему физическую боль и моральные страдания", - говорится в сообщении.