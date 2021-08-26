В Челябинске сошли с рельсов три вагона с щебнем

На станции Челябинск-Главный три вагона, груженных щебнем, сошли с рельсов. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 25 августа в парке Д станции Челябинск-Главный. При роспуске вагонов на стрелочном переводе произошел сход трех вагонов. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент проводятся восстановительные работы.

В ходе проверки будет дана оценка действиям работников железнодорожного транспорта.