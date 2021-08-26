Мясников: Как и предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, скорость распространения коронавируса в странах с высокой долей привитого населения практически не уменьшилась. По его мнению, формирования коллективного иммунитета в России ожидать не приходится.

В своем Telegram-канале Мясников отметил, что можно наблюдать, как меняется поведение коронавируса в странах, "достаточно плотно привитых".

По его словам, на Европу и Америку уже накатилась четвертая волна, в то время как в России даже не закончилась третья. На Западе процент положительных тестов растет. Так, в полностью провакцинированном Израиле он составляет 5,8%, в США – 13,8%.

"У нас в России спад и процент положительных тестов – 4,6%. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет", — написал Мясников.

Напомним, в начале прививочной кампании президент России и члены правительства ставили задачу сформировать коллективный иммунитет у россиян к началу осени путем вакцинации 60% взрослого населения. Но в процессе стало понятно, что темпы вакцинации не дадут такой цифры к 1 сентября. К тому же появилась необходимость ревакцинации, а также охвата не 60%, а большей доли населения.

При этом некоторые ученые в принципе ставят под сомнение возможность создания коллективного иммунитета к коронавирусу, поскольку прививка не предотвращает заражение и передачу вируса, а только защищает непосредственно одного человека от опасного течения болезни.