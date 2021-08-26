Фермеры пожаловались в ФАС на наценки торговых сетей на молочные продукты

Российские производители молока пожаловались в правительство и Федеральную антимонопольную службу на наценки федеральных торговых сетей.

"И еще главное в проблемах с продажами - у [федеральных] сетей очень высокие наценки, от 50 до 150%. Мы, как Молочный союз России, вышли в правительство и в ФАС написали письма о том, что здесь нужно разбираться. Конечно, вмешательство в рынок недопустимо, но что касается сетей, то именно так нужно поступить. Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию", - цитирует ТАСС директора Молочного союза России Людмилу Маницкую.

Наибольшая наценка ставится на продукты, производство которых требует большого количества молока: сыр, масло, сметану.