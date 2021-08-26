26 Августа 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Перми коллекторы угрожали школьнице из-за долгов отца

В Перми семья должника столкнулась с коллекторским беспределом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления службы судебных приставов, коллекторы компании "Приоритет", зарегистрированной в Ростове-на-Дону решили добиваться оплаты от должника агрессивными методами.

Сестре и несовершеннолетнему ребенку заемщика начали поступать анонимные звонки с требованиями вернуть долг. Звонившие не церемонились: речь сопровождалась нецензурной бранью, оскорблениями и угрозами. Но на этом коллекторы не остановились. Дочь должника получала в соцсетях сообщения непристойного характера с ее собственными отфотошопленными фотографиями.

В результате у девочки-подростка обострилось хроническое заболевание.

"В ходе административного расследования было собрано достаточно доказательств грубых нарушений коллекторами норм федерального законодательства, выразившихся в оказании психологического давления, использовании выражений и совершении действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. В отношении юридического лица был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и направлен в территориальный орган ФССП по месту его регистрации. Этот и другие факты нарушений послужили основанием для исключения ООО "Приоритет" из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности", - говорится в сообщении УФССП.

Также организацию оштрафовали на 200 тыс. руб.

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Теги: школьница, подросток, угрозы, приставы, коллекторы, угрозы



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