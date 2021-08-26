Роскосмос делает ставку на ядерные буксиры для путешествий в дальний космос

Российские инженеры и ученые испытают установку для ядерного буксира "Зевс" на МКС в 2024-2025 гг. Технология нужна для полетов в дальний космос.

Площадкой для проведения эксперимента станет новый российский модуль МКС "Наука", недавно пристыкованный к станции, передает ТАСС со ссылкой на главу исследовательского центра им. Келдыша (входит в Роскосмос) Владимира Кошлакова.

Сейчас разработчики работают над макетами и научной аппаратурой для проведения эксперимента. "Начнет работать система генерации капель - станет понятна ее эффективность и возможности функционирования на крупногабаритных космических аппаратах", - рассказал Кошлаков о проекте, который получил название "Капля-2".

Аппарат "Зевс" проектируется для полетов в дальний космос. В прошлом году был заключен контракт на его разработку, стоимость которого превышает 4 млрд руб.

"Важнейшая для нас тема, где ожидаем прорывные результаты. Только ядерный космический буксир может стать транспортной космической системой для передвижения крупных научных станций или обитаемых орбитальных модулей в Солнечной системе и за ее пределами", - прокомментировал новость о сроках проведения эксперимента глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.