МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди

МВД увеличило до 1,5 млн рублей вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность.

Изначально МВД обещало вознаграждение в размере миллиона рублей.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой. Четверых беглецов удалось поймать. На свободе остается Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.