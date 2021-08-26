Алексей Текслер рассказал о роли парка "Россия – Моя история" в патриотическом воспитании школьников

Губернатор Алексей Текслер на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам образования под председательством президента РФ Владимира Путина рассказал о роли парка "Россия – Моя история" в патриотическом воспитании школьников в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники заседания обсудили вопросы и задачи в сфере общего образования, особое внимание уделив усилению функции воспитания и дополнительного образования в российских школах. Как отметил президент России, образование, его развитие, совершенствование – это один из ключевых государственных приоритетов.

"Нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил", - подчеркнул он.

Патриотическое воспитание школьников занимает важное место в решении этой задачи. Алексей Текслер отметил, что новые возможности в этой сфере дает регионам федеральный проект мультимедийных исторических парков "Россия – моя история".

"Парк позволяет интересным, запоминающимся образом подать информацию об истории нашей страны, сделать это по-современному, с элементами виртуальной реальности. Что позволяет полностью погрузить посетителей в атмосферу исторических событий", - рассказала глава региона.

В Челябинской области парк "Россия – Моя история" работает с сентября 2019 года. Его основные посетители – это школьники и студенты. В парке история Отечества представлена с использованием современных технологий, в числе которых купол с видеопроекциями, 3D модели, мультимедийные реконструкции исторических событий, панорамный и диорамные кинозалы, 397 проекторов и 248 тач-панелей.

"Парк позволяет интересным, запоминающимся образом подать информацию об истории нашей страны, сделать это по-современному, с элементами виртуальной реальности. Что позволяет полностью погрузить посетителей в атмосферу исторических событий. Площадку парка мы используем для профессиональной ориентации, профессиональных проб для детей, которые интересуются гуманитарной сферой, ИТ технологиями", - отметил Алексей Текслер.

На базе парка в Челябинской области реализуется проект "Билет в будущее". Возможности парка власти продвигают через региональное движение школьников и юнармии. Эта работа будет продолжена во взаимодействии с Министерством просвещения РФ.

В этом году 1 сентября по случаю Дня знаний в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" откроется выставка "Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа".

"Уникальный проект, над созданием которого работало более 20 специалистов со всего мира, в необычном формате уникального анимированного комикса расскажет о жизни и ратных подвигах одного из самых известных российских исторических деятелей – Александра Невского", - рассказали в пресс-службе парка.

На площадке парка "Россия – Моя история" также проводятся методические семинары для педагогов. За два года в них приняли участие более двух тысяч человек.