В Первоуральске из-за горящих лесов эвакуировали пациентов городской больницы

В Первоуральске пациентов городской больницы №3 эвакуировали из-за горящих возле города лесов.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, некоторых отправили по домам, а остальных перевели в другие медучреждения.

"Кому требовалось стационарное лечение, были направлены в другие медицинские организации. А те пациенты, которые могли лечиться на дому - были отправлены домой", - пояснил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

По его данным, часть пациентов перенаправили в больницы Екатеринбурга и Ревды.

Стоит отметить, что городская больница №3 в Первоуральске перепрофилирована под "ковидный" госпиталь.

Напомним, ранее под Первоуральском действовали четыре очага лесных пожаров, площадь активного горения составляла 1,5 га. Часть возгораний к настоящему моменту удалось потушить.

А в среду поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе - в районе деревни Хомутовка. По данным МЧС, была угроза перехода огня на садовое товарищество №82.