26 Августа 2021
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Политика За рубежом
Американский контингент уже 16 лет находится в Афганистане без внятных целей (2017) | Фото: www.nritribune.com/

ЦРУ проводит тайную эвакуацию граждан США из Афганистана

ЦРУ и Пентагон тайно вывозят из Афганистана граждан США, находящихся за пределами Кабула, сообщает The Wall Street Journal.

ЦРУ использует для эвакуации военные вертолеты. Также американские военные совместно с британцами и французами осуществляют наземные эвакуационные операции.

По данным газеты, вывозятся также афганцы со специальными визами и обладатели грин-карт.

Ранее представитель движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) Забиулла Муджахид заявил, что американцы эвакуируют из Афганистана ценных местных специалистов наряду со своими гражданами, пишет Regnum.

Также сообщалось, что талибы оцепили все дороги к аэропорту и не пропускают в него афганцев – только иностранных граждан. 24 августа "Талибан", захвативший власть в стране, поставил США ультиматум: весь контингент Америки должен быть выведен до 1 сентября, иначе к военным будут применены санкции, в том числе силовые.

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Теги: цру, афганистан, эвакуация



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