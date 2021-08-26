За последнюю неделю инфляция в годовом выражении выросла до 6,68%

Инфляция в России продолжает расти. Годовой показатель за неделю с 17 по 23 августа вырос до 6,68%.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа инфляция составила 0,1% (дефляция на 0,01% неделей ранее), с начала месяца цены выросли на 0,07% (в 2020 году с 18 по 24 августа снижение на 0,04%). В годовом выражении инфляция составила 6,68%по состоянию на 23 августа", - цитирует ТАСС отчет "О текущей ценовой ситуации", подготовленный Минэкономразвития.

Текущий прогноз Минэка предполагает, что инфляция в текущем году составит 4,3%. Глава ведомства Максим Решетников говорил, что прогноз может быть повышен до 5% и выше. Впрочем, и такая цифра кажется оптимистичной, потому что позади уже большая часть года, а инфляция продолжает превышать 6%.

Накануне Счетная палата России в своем полугодовом оперативном отчете напомнила, что инфляция в июне достигла пятилетнего максимума – 6,5% в годовом выражении. Это особенно беспокоит СП, поскольку цифра почти в два раза больше, чем заложенная в бюджете (3,7%).