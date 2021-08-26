26 Августа 2021
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Схема газопроводов &quot;Северный поток&quot; и &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

"Северный поток-2" проиграл суд по освобождению от правил ЕС. Украина торжествует

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение против оператора газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG, которая оспаривала решение о подчинении трубопровода правилам ЕС. Суд считает, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.
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Правила ЕС устанавливают, что газопровод не может использоваться оператором монопольно, к нему должны иметь доступ и другие трейдеры. То есть компания, которая транспортирует газ, фактически должна продавать свои мощности третьим сторонам. Это значит, что "Газпром" не может прокачивать через "Северный поток-2" большие объемы газа, а должен "делиться газопроводом" с другими компаниями. Такое решение принято в интересах Украины, которая сохраняет статус важной транзитной территории.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил это как большую победу.

"Пытаясь вывести "Северный поток-2" из-под действия европейского регулирования, так называемого третьего энергопакета, "Газпром" проиграл и в немецких судах. И теперь наше основное поле боя будет как раз вокруг применения этих европейских правил ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и Европу. Это будет непростой бой. Кремль шантажирует Европу дефицитом газа зимой", - написал он.

Отметим, что недавно украинский президент Владимир Зеленский встречался с немецким канцлером Ангелой Меркель. Тема "Северного потока-2" обсуждалась, но никаких конкретных договоренностей достигнуто не было. Он признал, что до сих пор непонятно, какие гарантии транзита газа у Украины после 2024 года. Встреча министров энергетики Украины, Германии и США тоже завершилась без каких-либо решений.

Однако Украина, воодушевленная решением суда, уже предложила свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток 2", заявил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он подчеркнул, что решение суда - это именно то, что нужно Украине. Там даже создана правительственная рабочая группа по борьбе с "Северным потоком-2".

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что не согласна с решением немецкого суда. В заявлении отмечается, что европейские правила были изменены и вступили в силу 23 мая 2019 года, когда газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. То есть новые дискриминирующие правила не должны применяться задним числом, решение продиктовано политическими соображениями. О дальнейших шагах компании будет сообщено позже.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства "Северного потока-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине сохранить транзит российского газа через ее территорию. Россия тоже обещает сохранить транзит.

Некоторые эксперты считают, что поражение "Газпрома" не окончательное и он может обойти правила ЕС.

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Теги: Украина, Северный поток, газопровод



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