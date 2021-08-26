В Челябинске на отца ребенка, утонувшего в Первом озере, завели уголовное дело

В Челябинске в отношении отца четырехлетнего мальчика, который утонул в Первом озере, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 августа на необорудованном пляже. Мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности). По версии следствия, мужчина разрешил ребенку самостоятельно отправиться на водоем. При этом он знал, что мальчик не умеет плавать. В результате указанных действий мальчик утонул.