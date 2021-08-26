Екатеринбуржец, избивший трубой случайного прохожего, может сесть на 10 лет

В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего на прохожего в районе троллейбусного депо. Теперь его могут надолго отправить в колонию.

Напомним, все случилось 1 июня на улице Щорса. Пострадавшего ударили металлической трубой, он получил тяжелые травмы.

Злоумышленник скрылся. Полицейские сумели установить личность нападавшего и уже готовились его задержать, но он решил сдаться самостоятельно. Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, уже судимый за аналогичное преступление.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, расследовалось уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сам мужчина признал вину: он объяснил свое агрессивное поведение конфликтной ситуацией, возникшей между ним и случайным прохожим. В результате последний получил тяжелую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд. Уральцу грозит до 10 лет лишения свободы.