26 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец, избивший трубой случайного прохожего, может сесть на 10 лет

В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего на прохожего в районе троллейбусного депо. Теперь его могут надолго отправить в колонию.

Напомним, все случилось 1 июня на улице Щорса. Пострадавшего ударили металлической трубой, он получил тяжелые травмы.

Злоумышленник скрылся. Полицейские сумели установить личность нападавшего и уже готовились его задержать, но он решил сдаться самостоятельно. Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, уже судимый за аналогичное преступление.

Подозреваемый в нападении на прохожего в районе троллейбусного депо(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, расследовалось уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сам мужчина признал вину: он объяснил свое агрессивное поведение конфликтной ситуацией, возникшей между ним и случайным прохожим. В результате последний получил тяжелую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд. Уральцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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Теги: труба, расследование, дело, Екатеринбург



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Ранее 04.06.2021 08:12 Мск Екатеринбуржец, избивший трубой прохожего, сдался силовикам


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