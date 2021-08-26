Разрешить учителям не носить маски на уроках могут губернаторы – Минпровещения

Власти каждого отдельного региона будут сами принимать решение о масочном режиме среди учителей на уроках, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет (о ношении учителями масок во время уроков в школах). Каждый регион решает исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, селе, какие решения принимать. Со своей стороны мы прислушиваемся к регионам", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Кравцов напомнил, что вакцинация среди учителей остается добровольной, но при этом крайне желательной.