Ученые: После вакцинации "Спутником V" защита организма от COVID-19 растет в течение полугода

После вакцинации препаратом "Спутник V" защита организма от коронавируса растет в течение шести месяцев. Об этом сообщает Российский фонд прямой инвестиций со ссылкой на исследование аргентинских ученых.

Исследователи отметили, что с течением времени после прививки нейтрализующая сила антител против коронавирусных штаммов растет, в особенности в отношении вариантов "бета" и "гамма".

Кроме того, антитела после "Спутника V" могут подавлять штамм коронавируса "Дельта", пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" показала "прекрасные результаты" в Аргентине. Как заявила глава Минздрава страны Карла Виссотти, стало известно о "высоких результатах" препарата против дельта-штамма коронавируса. Министр поблагодарила Россию за поставки вакцины.

Напомним, в центре им. Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", который модифицирован специально под штамм "Дельта".