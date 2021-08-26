26 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Нож подозреваемого в покушении на убийство девушки в Екатеринбурге (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Уральца, отрезавшего пальцы девушке из Екатеринбурга, признали невменяемым

25-летний уралец, отрезавший пальцы женщине на Уралмаше и совершивший в 2020 году нападение на несовершеннолетнюю девушку, признан невменяемым. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин. По его словам судебная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант дела страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Напомним, все случилось 8 января у дома на улице Краснофлотцев: злоумышленник пытался отобрать у женщины ее сумку, между ними завязалась борьба. Из-за того, что жертва не отпускала вещь, грабитель выхватил нож и отсек ей пальцы. Впоследствии нападавший был задержан. Позже ему предъявили обвинение в еще одном покушении на убийство: в сентябре прошлого года он порезал в подъезде несовершеннолетнюю девушку.

На данный момент расследование уголовного дела по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) завершено, а его материалы переданы в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для принятия решения о применении в отношении молодого человека принудительных мер медицинского характера.

"Благодаря совместной работе полиции и Следственного комитета удалось установить и задержать подозреваемого. Непосредственное участие в установлении личности злоумышленника принимали сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД, городского УМВД и ОП-14. Взяли фигуранта на улице Шарташской в областном центре, недалеко от места проживания – там он снимал квартиру с 2018 года. Зарегистрирован задержанный был в Кургане. Ранее он в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имел, не женат. Являлся переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал себе на жизнь переводами и продажами своих картин. На учете у психиатра ранее не состоял. Любит холодное оружие. При осмотре жилища фигуранта был найден ряд важных вещдоков, в том числе, разнообразные ножи. Со своими жертвами ранее знаком не был. Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: "в тихом омуте…", - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: пальцы, маньяк, Екатеринбург, расследование



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