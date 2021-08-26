26 Августа 2021
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми двум бизнесменам вменили картельный сговор "ценой" в 58 миллионов

Двум предпринимателям вменили ограничение конкуренции, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, два учредителя и руководителя ряда юридических лиц – конкурентов в 2016-19 гг. договорились о получении дополнительной прибыли. Бизнесмены заключили соглашение, предусматривающее поддержание цены на торгах по закупкам товаров и услуг для медицинских учреждений Перми при обязательной осведомленности о будущих действиях друг друга, единой модели поведения и синхронности при проведении аукционов.

В результате злоумышленники добились заключения муниципальных контрактов по итогам 29 торгов на сумму в 58 млн руб. Уголовное дело рассмотрит Индустриальный районный суд Перми.

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Теги: картельный сговор, ограничение конкуренции



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