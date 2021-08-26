Все самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Все четыре самолета Минобороны России - три Ил-76 и Ил-62 - с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

На борту Ил-76 находятся около 100 эвакуированных. В основном это граждане России афганского происхождения, передает Regnum.

24 августа самолеты вылетели из Кабула. По пути в Россию они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик.

Накануне у российского посольства в Кабуле началась эвакуация граждан РФ. У диппредставительства собралась колонна автобусов, в которых россиян повезли в аэропорт.

Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины.

В МИД РФ заявляли, что для россиян, желающих покинуть Афганистан, будет организовано несколько чартерных рейсов.