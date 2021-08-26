Глава СКР хочет знать, почему дело о смерти тагильской девочки в 2019 году все еще не раскрыто

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о работе по делу о гибели ребенка в Нижнем Тагиле.

Напомним, трагедия случилась 1 июня 2019 года: кто-то бросил с балкона верхнего этажа металлический смеситель и тот упал на голову 8-летней девочки. Ребенок умер на операционном столе. По одной из версий, виновником трагедии мог оказаться 6-летний мальчик, который в ходе "игры" выбрасывал разные предметы из квартиры на улицу. Эта версия была подтверждена в ходе следствия, но затем дело по неизвестным причинам прекратили.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин затребовал доклад о принятых процессуальных решениях следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному уголовному делу. Стоит отметить, что ранее главой СКР уже запрашивалась информация о ходе расследования.

Также Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке по факту избиения несовершеннолетней девочки в Пермском крае.