В Челябинске после столкновения с электроопорой загорелся автомобиль

В Челябинске автомобиль BMW X5 столкнулся с электроопорой и загорелся. Водитель погиб на месте происшествия, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла поздно вечером 25 августа на улице Черкасская. Водитель иномарки выехал за пределы проезжей части вправо и наехал на электроопору. после этого автомобиль загорелся.

В результате ДТП погиб 34-летний мужчина.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.