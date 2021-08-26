Родственники подозреваемого в убийстве девочки из Тюмени получают проклятия и угрозы в свой адрес

Родственники подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М. бывшего спецназовца получают угрозы и оскорбления в свой адрес, передает корреспондент Накануне.RU.

На одной из страниц Виталия Б. в соцсети "ВКонтакте" интернет-пользователи оставляют сотни сообщений с оскорблениями и пожеланиями смерти.

Кроме того, люди скидывают в соцсети фотографии и ссылки на личные страницы родственниц подозреваемого: жены, сестры и дочери. Им также поступают оскорбления и угрозы.

Сестра подозреваемого в изнасиловании и убийстве Насти М. не может поверить в то, что ее брат совершил это преступление. В беседе с журналистом РЕН-ТВ она назвала своего брата человеком "положительным" и сказала, что считает произошедшее "ошибкой".

"Положительный человек, у него семья, двое детей, работяга, трудится. Зарабатывает деньги на жизнь, все, как у всех людей. Нормальная, благополучная семья, никто бы не мог подумать, мне до сих пор кажется, что это какая-то ошибка", - приводит ее слова телеканал.

Telegram-каналу Life Shot женщина сообщила, что планирует сменить фамилию из-за поступающих угроз.

"Я жила своей радостной жизнью. И что-то произошло в этой жизни буквально за полчаса. В соцсетях ко мне добавляются сотни людей. Пишут на фотографиях, где мой брат, что "вы… и чтоб вы сдохли и горели в аду", — сообщила она.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года. Задержанный по подозрению в убийстве Насти М. признал свою вину, но отрицает причастность к другим преступлениям. Как выяснилось, в день убийства он привел девочку в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело, решил замести следы и якобы даже не понимал, сколько дней прошло.