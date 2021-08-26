Родственники подозреваемого в убийстве девочки из Тюмени получают проклятия и угрозы в свой адрес

26 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Виталий Б, подозреваемый в убийстве Насти (2021) | Фото: t.me/TemuTyumeni

Родственники подозреваемого в убийстве девочки из Тюмени получают проклятия и угрозы в свой адрес

Родственники подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М. бывшего спецназовца получают угрозы и оскорбления в свой адрес, передает корреспондент Накануне.RU.

На одной из страниц Виталия Б. в соцсети "ВКонтакте" интернет-пользователи оставляют сотни сообщений с оскорблениями и пожеланиями смерти.

Реакция соцсетей в отношении подозреваемого в убийстве Насти М.(2021)|Фото: vk.com

Кроме того, люди скидывают в соцсети фотографии и ссылки на личные страницы родственниц подозреваемого: жены, сестры и дочери. Им также поступают оскорбления и угрозы.

Сестра подозреваемого в изнасиловании и убийстве Насти М. не может поверить в то, что ее брат совершил это преступление. В беседе с журналистом РЕН-ТВ она назвала своего брата человеком "положительным" и сказала, что считает произошедшее "ошибкой".

"Положительный человек, у него семья, двое детей, работяга, трудится. Зарабатывает деньги на жизнь, все, как у всех людей. Нормальная, благополучная семья, никто бы не мог подумать, мне до сих пор кажется, что это какая-то ошибка", - приводит ее слова телеканал.

Telegram-каналу Life Shot женщина сообщила, что планирует сменить фамилию из-за поступающих угроз.

"Я жила своей радостной жизнью. И что-то произошло в этой жизни буквально за полчаса. В соцсетях ко мне добавляются сотни людей. Пишут на фотографиях, где мой брат, что "вы… и чтоб вы сдохли и горели в аду", — сообщила она.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года. Задержанный по подозрению в убийстве Насти М. признал свою вину, но отрицает причастность к другим преступлениям. Как выяснилось, в день убийства он привел девочку в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело, решил замести следы и якобы даже не понимал, сколько дней прошло.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: СКР, Настя М., тело, подозреваемый, спецназовец, убийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2021 21:34 Мск Задержанные по подозрению в педофилии тюменцы работали в одной стройкомпании
Ранее 25.08.2021 19:42 Мск МВД опубликовало видео допроса возможного убийцы девочки из Тюмени. Он признал вину
Ранее 25.08.2021 15:40 Мск 8-летнюю тюменку мог убить бывший спецназовец
Ранее 25.08.2021 13:18 Мск В Тюмени 40-летнего мужчину проверяют на причастность к гибели 8-летней девочки
Ранее 24.08.2021 12:57 Мск Бастрыкин потребовал отчета об исчезновениях тюменских детей с 1997 года
Ранее 23.08.2021 13:03 Мск В Тюмени мошенники пытаются нажиться на похоронах девятилетней девочки
Ранее 22.08.2021 09:05 Мск В Тюмени умер дядя девятилетней девочки, которую недавно нашли мёртвой
Ранее 19.08.2021 14:40 Мск В Тюмени задержали журналиста, который вел съемку на месте обнаружения тела девятилетней девочки
Ранее 19.08.2021 13:32 Мск СМИ: Тело тюменской девочки не было расчленено
Ранее 19.08.2021 12:43 Мск Пропавшую в конце июня девятилетнюю девочку из Тюмени могли убить несколько дней назад
Ранее 19.08.2021 11:31 Мск В СКР подтвердили, что найденное в Тюмени тело может принадлежать пропавшей девочке
Ранее 19.08.2021 10:59 Мск Убили и расчленили: в Тюмени найдено тело пропавшей 9-летней девочки
Ранее 22.07.2021 10:40 Мск В Тюмени неизвестные угрожают волонтерам-поисковикам, которые ищут девятилетнюю девочку
Ранее 10.07.2021 19:35 Мск В Тюмени нашли пропавшего 15-летнего подростка: парень неделю провел в лесу
Ранее 09.07.2021 15:59 Мск В Тюмени мошенники наживаются на пропавших детях
Ранее 09.07.2021 09:16 Мск После исчезновения девятилетней девочки в Тюмени возбуждено второе уголовное дело
Ранее 07.07.2021 08:12 Мск Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о пропаже девочки в Тюмени
Ранее 06.07.2021 11:16 Мск Моор пообещал награду за информацию о пропавшей в Тюмени девятилетней девочке
Ранее 05.07.2021 14:57 Мск В Тюменской области продолжают пропадать дети: исчез 15-летний школьник
Ранее 01.07.2021 10:20 Мск В Тюмени 8-летняя девочка сбежала из дома и не вернулась


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети