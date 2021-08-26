Ученые предупредили об опасности вулкана Шивелуч для туристов, приехавших посмотреть на извержение

Ученые фиксируют нарастание активности вулкана Шивелуч на Камчатке. Несмотря на то, что на склонах горы происходят крупные обвалы раскаленного материала с образованием лавин, туристы все равно продолжают посещать это место.

"Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов", - рассказал сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Юрий Демянчук.

Он отметил, что сейчас находиться в районе Шивелуча чрезвычайно опасно.

"Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы", - цитирует "Интерфакс" ученого.

Активность вулкана Шивелуч резко возросла после землетрясения магнитудой 8.2, произошедшего 29 июля этого года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. В любое время может произойти разрушение лавового купола, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тысяч метров.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.