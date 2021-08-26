Навальный рассказал The New York Times о способе побороть бедность в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный в рамках интервью The New York Times рассказал об условиях жизни в колонии, отношении к санкциям, а также предложил способы борьбы с бедностью в РФ.

Американское издание опубликовало пересказ ответов политика из 54 рукописных страниц.

По словам Навального, колония, в которой он отбывает срок, больше напоминает "китайский трудовой лагерь", где "повсюду висят видеокамеры". По мнению оппозиционера, треть окружающих его людей — информаторы администрации. При этом политик хорошо ладит с другими заключенными.

Он указал на то, что у него ослабли неврологические симптомы после того, как его перестали будить каждый час по ночам.

Политик раскритиковал Европу и США за экономические санкции против России, которые, как считает заключенный, нанесли вред рядовым гражданам, что может оттолкнуть избирателей. Отмечается, что ограничительные меры должны быть нацелены на "олигархов".

Навальный пишет, что он столкнулся в колонии с одной важнейшей проблемой — бедностью. Чтобы ее победить, нужно дерегулировать экономику и вкладываться в образование и здравоохранение, выразил уверенность оппозиционер.

Источником инвестиций должно стать сокращение "безумно раздутого военно-полицейского бюджета".

Алексей Навальный был осужден за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров, а не за свою политическую деятельность. Об этом заявил ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель освободить заключенного.

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