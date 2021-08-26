В Шадринске потушен крупный пожар на предприятии

Пожарные ликвидировали крупный пожар, который вспыхнул на территории предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков в Шадринске.

Как сообщили Накануне.RU в Главном управлении МЧС по Курганской области, открытое горение на площади 2,5 тыс. кв. м было ликвидировано в 23:05 по местному времени.

Ликвидацию осложняло наличие кислородных и пропановых баллонов, а также высокая температура наружного воздуха и сильный ветер.

Сообщение о возгорании на предприятии поступило вечером того же дня. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что горят картонные коробки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий.